В Эстонии задержали гражданина Ирака, сбежавшего из центра размещения беженцев в Литве

"Мужчина предоставил полиции удостоверение личности, которое не принадлежит ему. Для осуществления процессуальных действий мужчину доставили в Пярнуское отделение полиции. Сейчас выясняется, каким образом он получил эти документы”, — прокомментировал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

По его словам, конечным пунктом для иракца была не Эстония. ”Мужчина самовольно покинул центр размещения беженцев в Литве, куда он прибыл в августе из Беларуси. По его словам, ему нужно было добраться на автобусе из Латвии в Таллинн, а оттуда в Швецию к родственникам”, — пояснил Петерс.

Департамент полиции и погранохраны поместил гражданина Ирака в центр временного задержания и сотрудничает с Литвой по части его депортации.

Петерс отметил, что в связи с миграционным кризисом в Литве и Латвии эстонская полиция осуществляет проверки на приграничных территориях и продолжит осуществлять далее.

Начиная с середины августа было проверено 168 844 человек и 87 539 транспортных средств. В Таллиннском порту полиция ежедневно проверяет около 85% всех пассажиров.