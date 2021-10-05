В январе вырастут цены на табак и в Эстонии

СМИ сообщили о повышении цен на табак в Финляндии . С начала 2022 года у соседей сигареты подорожают на 11%, а к 2024 году пачку сигарет можно будет купить за 10 евро.

По прогнозам Министерства финансов Эстонии цены на сигареты в среднем поднимутся на 4.3% по сравнению с прошлым годом. То есть до 4.64 евро в 2022 году и до 4.84 евро в 2023 году, ответили на запрос RusDelfi в министерстве. "Согласно действующему закону, табачный акциз в Эстонии вырастет в январе 2022 года и январе 2023 года на 5%. Дополнительного повышения акциза не будет", — уточнили в Министерстве финансов.