05.10.2021, 12:54
В Финляндии путевая машина столкнулась со школьным автобусом на переезде – 12 пострадавших, у двоих серьезные травмы(1)
Фото автора Tuur Tisseghem: Pexels
На место происшествия были вызваны несколько спасательных бригад. Десять человек получили легкие травмы, двое — более серьезные. Об этом пишет Yle.fi.
В финском городе Каскинен в регионе Похьянмаа произошло ДТП с участием железнодорожной путевой машины и автобуса, перевозившего школьников.
Компания VR исправила информацию о том, что в аварии участвовала путевая машина, а не поезд.
Авария произошла в 7.53 утра на железнодорожном переезде на улице Pyhän Eskelinkatu в центре города.
По данным спасательной службы, всего пострадало 12 человек, из них 10 получили легкие травмы, а двое — более серьезные.
Один пострадавший был доставлен в больницу Тампере и четыре — в Вааса.
Согласно полиции, скорость поезда была небольшой, и поезд врезался примерно в середину школьного автобуса.
Причина ДТП расследуется.