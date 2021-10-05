В Финляндии путевая машина столкнулась со школьным автобусом на переезде – 12 пострадавших, у двоих серьезные травмы

В финском городе Каскинен в регионе Похьянмаа произошло ДТП с участием железнодорожной путевой машины и автобуса, перевозившего школьников.

Компания VR исправила информацию о том, что в аварии участвовала путевая машина, а не поезд.

Авария произошла в 7.53 утра на железнодорожном переезде на улице Pyhän Eskelinkatu в центре города.

По данным спасательной службы, всего пострадало 12 человек, из них 10 получили легкие травмы, а двое — более серьезные.

Один пострадавший был доставлен в больницу Тампере и четыре — в Вааса.

Согласно полиции, скорость поезда была небольшой, и поезд врезался примерно в середину школьного автобуса.

Причина ДТП расследуется.