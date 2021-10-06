ВИДЕО | Ни лечь, ни пошевелиться. Несколько десятков охотничьих собак везли в Эстонию через всю Европу в ужасных условиях

Случайный свидетель обнаружил, что в очереди на паром на Хийумаа стоит микроавтобус с испанскими номерами, где несколько десятков собак содержались в ужасных условиях, когда водитель микроавтобуса случайно открыл его дверь. Внутри борзые и сеттеры были помещены в клетки так, что они даже не могли не то что лечь, но даже пошевелиться.

Свидетель сообщил о находке в Группу спасения животных, которая оповестила об этом полицию, а также Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.

Когда паром прибыл к берегам Хийумаа, в порту уже ждала полиция. Изнеможденных собак доставили приходить в себя в отель Padu. Сейчас с ними все в порядке, но защитники животных волнуются, что собак может ждать такой же обратный путь в 4000 километров.

Член группы Рийна Пернау говорит, что закон обязует владельцев собак забрать их в течение пяти дней. По ее словам, собаки были помещены в клетки по 4-6 животных в одну клетку, где они даже не могли поднять свои головы, а на видео даже видно, как они жадно глотают воздух, когда открывается дверь микроавтобуса.

"Такое обращение с животными — садизм", — подчеркивает Пернау.

Общество охотников Хийумаа давно сотрудничает с охотниками из Испании, Италии и Франции, и общество выдает им разрешение на охоту на их территории. В основном они охотятся на вальшнепов. Большинство хозяев этих собак уже приехали в Эстонию, а для животных заказали специальную транспортировочную услугу.

Исполнительный директор общества Ану Сарапуу утверждает, что у собак есть свои боксы и питьевая вода при транспортировке, их выпускают размяться каждые шесть часов. Пернау с этим не согалсна, так как на видео видно, как мало место в клетках.

По словам Сарапуу, это дорогие и выдрессированные породистые собаки, поэтому жестокое обращение с ними не логично с экономической точки зрения. Сарапуу отметила, что транспортировка на самолете для собак более травматична, так как им приходиться провести весь полет в багажном отделении.