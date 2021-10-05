05.10.2021, 22:01
Осень в парке Tойла-Ору: место, созданное для идеального уикенда с семьей
Screenshot YouTube
Авторы блога на RusDelfi "Trip vdvoem" поделились невероятно красивыми осенними кадрами, которые заставят вас влюбиться в это время года.
Ору парк в Тойла — действительно сказочное место, вы только посмотрите на эти свежие желто-зеленые пейзажи!
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