Девушка дня. Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объявила о возобновлении карьеры

”Решение принято, я возобновляю карьеру, хочу вернуться в большой спорт и уже приступила к тренировкам.

К такому решению меня побудило отличное выступление нашей сборной в Токио, а также поддержка моего тренера Дмитрия Глотова, который снова готов со мной пройти этот путь.

Надеюсь, что на Олимпиаде 2024 года в Париже мне снова удастся как минимум испытать эмоции Игр-2016”, — цитирует Яну Sports.ru.

Напомним, что совсем недавно Яна стала мамой, что, однако, не помешало ей оставаться в форме и выглядеть на все сто.

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