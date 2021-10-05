За сутки в Эстонии прибавилось 896 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По состоянию на утро 5 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждается в стационарном лечении 191 человек. Всего в больницах 233 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 169, или 72,5%, и с завершенным курсом вакцинации 64, или 27,5%, .

За сутки в больницах открыли 42 новых истории болезни. Умерло девять зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летние мужчина и женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 99-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 219 результатов теста, из которых 896 оказались положительными. Из получивших положительный тест 599 не были вакцинированы и 297 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 739 доз вакцины, всего введено 1 377 372 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,2%.

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