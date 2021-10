Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

Предложение организовано Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank AS, а торговым агентом — AS LHV Bank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков — Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта — Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.