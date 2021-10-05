"Архив Пандоры" приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике

Они проливают свет на схему вывода прибыли от полученных от "Транснефти" подрядов через цепочку компаний в Нидерландах , Люксембурге , на Мальте и Британских Виргинских островах. Ими владели трасты, тайными бенефициарами которых выступали Федотов и Вайншток. Часть прибыли досталась еще одному топ-менеджеру трубопроводной госкомпании.

Чего не было в той утечке, так это указаний на то, что тайным бизнес-партнером Федотова в компании ВНИИСТ был тогдашний глава "Транснефти" Семен Вайншток. Документы из "Архива Пандоры" демонстрируют, как он зарабатывал на контрактах, заключенных вверенной ему компанией.

Документы аудиторской проверки опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный . Никаких официальных обвинений в адрес лиц, имевших отношение к изложенному в материалах проверки, предъявлено не было.

В частности, утверждалось, что ВНИИСТ получал оплату, но сам ничего не делал, а нанимал субподрядчика, в результате чего "Транснефть" только по двум контрактам понесла убытки на 143 млн долларов.

В ранее обнародованных результатах аудиторской проверки 2008 года было указано, что "Транснефть" понесла серьезные убытки из-за коррупционных схем, и что одним из заработавших на этом подрядчиков был ВНИИСТ.

Программа Би-би-си "Панорама" совместно с газетой Guardian обнаружили среди 12 млн документов свидетельства того, что Федотов был закулисным владельцем российской компании ВНИИСТ, которая заработала на многомиллионных подрядах трубопроводной госкомпании " Транснефть ".

Утечка "Архива Пандоры" — одна из крупнейших в истории. Документы офшорных компаний попали в распоряжение Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Их изучали и проверяли более 650 журналистов со всего мира, и с воскресенья мировые СМИ начали делиться результатами этой работы с читателями и зрителями.

Юристы Федотова говорят, что "нет решительно никаких доказательств" противоправных действий их клиента.

Би-би-си изучила документы из так называемого "Архива Пандоры" (Pandora Papers), из которых следует, что Федотов тайно получал выгоду от предполагаемой аферы при строительстве нефтепровода "Транснефти".

Темерко тесно связан с тори и дружит с премьером Борисом Джонсоном .

Но теперь Федотов числится среди владельцев в общедоступной базе данных наряду с Александром Темерко, российско-британским предпринимателем украинского происхождения.

Изначально его связи с Aquind были скрыты с разрешения регулятора, допускающего в исключительных случаях отклонение от норм прозрачности собственности для защиты личной безопасности владельца бизнеса.

В прошлом году стало известно, что Федотов является владельцем компании Aquind, которая стоит за проектом прокладки подводного электрокабеля в Великобританию из Франции стоимостью 1,24 млрд фунтов. Aquind обратился за одобрением к правительству, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

Деньги в Великобритании Федотов тратил не только на покупку недвижимости. Часть средств досталась правящей Консервативной партии.

По словам юристов Федотова, отчет о результатах проверки 2008 года не является официальным документом, а он сам отрицает причастность к каким-либо противоправным действиям.

"В свое время эти подозрения были предметом проверок Счетной палаты, МВД и Генпрокуратуры России, и все они пришли к выводу о беспочвенности обвинений и отсутствии основания для применения мер в отношении наших клиентов", — сообщили они.

Известный адвокат Эндрю Митчелл, к которому "Панорама" обратилась с просьбой оценить возможное назначение подобной схемы, сказал, что она похожа на "очевидную попытку присвоить казенные средства, а с учетом того, что организацией и выбором подрядчиков занимались глава госкомпании с парой приятелей, ну, это мошенничество".

Эти свидетельства дают основание предположить, что часть средств, заработанных на контрактах "Транснефти", пошла на оплату особняка Федотова в английской провинции.

Утекшие файлы демонстрируют перемещение миллионов долларов на счета этих трастов и показывают, что к 2007 году в трасте Федотова было активов примерно на 97 млн долларов.

Он редко пропускает слеты доноров Консервативной партии и лично пожертвовал более 700 тыс. фунтов.

Как выяснила Би-би-си, помимо личных отчислений Темерко, компании Федотова пожертвовали еще 700 тыс. фунтов 34 депутатам-тори и местным отделениям партии с момента, когда Aquind начал заниматься мегапроектом.

И этим отношения Aquind с консерваторами не исчерпываются.

Один из высокопоставленных чиновников правительства Бориса Джонсона, замминистра по делам бизнеса лорд Калланан недавно занимал пост одного из директоров компании, а бывший чиновник лорд Джеймс Вартон устроился в Aquind советником на зарплате, как только лишился депутатского мандата в 2017 году.

Консервативная партия заявила, что все пожертвования декларируются и проверяются в должном порядке.

"Сбор средств — законная часть демократического процесса. Пожертвования ни в коей мере не влияют на политику правительства", — сообщил официальный представитель тори и добавил, что партией движут лишь забота о британцах и интересы нации.

Юристы Aquind и Темерко, в свою очередь, сообщили, что все пожертвования "полностью законны, должным образом задекларированы и не имели цели добиться каких-либо преференций". По их словам, "нет никаких доказательств того, что эти деньги были получены мошенническим путем" от "Транснефти".

Федотов "отрицает любые подозрения в недобросовестности" и говорит, что "он никогда не имел никакого отношения к британской политике, а все его действия всегда были открытыми и подотчетными".

О планах проложить кабель по дну Ла-Манша Aquind объявил в 2016 году. Он должен соединить английский Портсмут и Гавр в Нормандии.

Это далеко не первый подобный интерконнектор.