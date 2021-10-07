Таблетки не помогут? Почему во всей Европе возник дефицит лекарств

Эпоха дефицита

"Моему ребенку после приступа эпилепсии нужно регулярно принимать лекарства. Но врачи сразу предупредили, что с покупкой медикаментов могу возникнуть проблемы и не исключено, что за очередной упаковкой таблеток придется ехать из Риги в Лиепаю или Вентспилс", — поделился с DELFI своей историей читатель Петр. Препарат Levetiracetam, который выписан сыну Петра, входит в список недоступных медикаментов, составляемый Государственным агентством лекарств. Последний раз его завозили в Латвию в январе 2020-го. Следующая поставка запланирована только на апрель 2030-го. У этого препарата есть замещающие аналоги, которые пока можно купить в Латвии. Но так везет не всем пациентам.

В мае 2019-го общественные СМИ сообщали о перебоях в поставках лекарств для детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Без медикаментозной терапии маленькие пациенты не могли концентрироваться на учебе и ходить в школу. Доступных аналогов тогда в Латвии не нашлось.

Перечень исчезнувших из продажи медикаментов составляется на основании информации, полученной от предпринимателей, отвечающих за регистрацию и распространение конкретных лекарств. Как пояснили DELFI в Госагентстве лекарств, в 2020 году от коммерсантов было получено 1031 такое сообщение, что на 30% больше, чем в 2019-м. В качестве причин задержки поставок чаще всего упоминались производственные трудности, проблемы логистики и увеличение спроса.