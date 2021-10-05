"Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют

Сергей Чемезов. Как утверждают расследователи, семья главы "Ростеха" владеет имуществом на 22 млрд рублей. В частности, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова через офшор владеет 85-метровой суперяхтой Valerie, принадлежащей Delima Services Limited (Британские Виргинские острова). Ее стоимость издание SuperYachtFan оценивало в 140 млн долларов. Также утверждается, что теща Чемезова Людмила Рукавишникова и Игнатова пополам владеют фирмой, которой через посредника принадлежит вилла в Эстепоне рядом с испанским курортом Марбелья. Семье также якобы принадлежит доля в компании, которая владеет хорватским отелем на курорте Малинска.

Светлана Кривоногих. По данным расследователей, Кривоногих, акционер банка "Россия", через компанию Brockville Development (Британские Виргинские острова) владеет квартирой в Монако. Она была куплена в 2003 году за 3,6 млн долларов. Фирму обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland, которая через свои структуры в разное время обслуживала близких знакомых президента России Владимира Путина - предпринимателя Геннадия Тимченко и петербургского бизнесмена Петра Колбина. Издание "Проект", признанное нежелательной организацией, называло Кривоногих близкой знакомой Путина и обращало внимание, что ее дочь якобы внешне похожа на российского президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине.

Герман Греф. Глава Сбербанка Герман Греф в 2011 году учредил компанию Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов, утверждается в расследовании. Ее бенефициарами были члены семьи Грефа. Сейчас эта фирма уже ликвидирована.

Антон Вайно. В "Архиве Пандоры" нет информации о том, что глава администрации президента Антон Вайно сам или через родственников владеет какими-либо офшорами. Но, предполагают расследователи, в июле 2012 года он вместе с главой "Роснано" Сергеем Куликовым мог в течение девяти дней бесплатно путешествовать на 54-метровой яхте, которая через офшор связана с бизнесменом Сергеем Адоньевым, одним из основателей Yota.

Константин Эрнст. Как утверждают расследователи, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Компания участвует в проекте по сносу кинотеатров советской эпохи в Москве и строительстве на их месте торговых центров. СМИ, занимавшиеся изучением документов, предполагают, что этот офшор стал "компенсацией", которую Эрнст якобы получил за успешную работу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.