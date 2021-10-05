"Я привитый, но карантин остался. Почему?": вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии возмущен правилами АПЛ

"Мы будем представлять свою страну, это наш долг, мы гордимся этим. Для нас честь носить футболку сборной. Но для этого нам приходится осуществлять перелеты, мы находимся вдалеке от своих семей, а когда возвращаемся, то должны оставаться вдали от них еще 10 дней.

Я уважаю протоколы безопасности. Мы в АПЛ начали играть во время пика пандемии, футбол вернулся раньше других мероприятий, раньше, чем многие смогли вернуться на свои работы, потому что мы верили в эти протоколы. А теперь создается впечатление, что веры в них уже нет.

Правительство убеждало футболистов привиться, и мы привились, причем полностью и все. Но, несмотря на все сказанное, мы должны сталкиваться с карантином, возвращаясь в Англию. Мы ни в коем случае не требуем привилегий, мы лишь хотим, чтобы меры соотносились с реальным положением вещей.

Мы понимаем ситуацию, она сложная, но такие решения бессмысленны. Думаю, многие согласятся с этим”, — сказал Алиссон Sportwitness.