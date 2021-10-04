04.10.2021, 21:43
Процесс пошел! На покупку центра T1 появилось несколько желающих
Ilmar Saabas
По всей видимости, судьба торгово-развлекательного центра T1 вскоре определится: на аукцион по продаже центра (с начальной ценой 65 млн евро) зарегистрировались четыре фирмы.
Сегодня банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер сообщили, что на покупку центра есть четыре претендента. "Поименно называть зарегистрировавшихся мы не можем", — сказали они.
Регистрация на аукцион по продаже T1 Mall of Tallinn завершится в полдень следующего понедельника. Сам аукцион начнется 12 октября в 12 часов и завершится 4 ноября.
Как уже сообщалось собственник T1 Mall of Tallinn — компания Tallinna Moekombinaat (TMK) — признана банкротом.