04.10.2021, 20:57
ФОТО | Полиция просит содействия в поисках пожилого мужчины
PPA
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 70-летнего Арво, который ушел в субботу из своего дома в Тарту и до сих пор не вернулся.
В полицию сообщение об исчезновении Арво поступило сегодня, 4 октября. По имеющейся информации, мужчина без посторонней помощи может попасть в беду. Телефона у него с собой нет.
Приметы: темные волосы, крепкого телосложения. Одет в сине-зелено-красную куртку, зеленую флисовую кофту, голубую рубашку, серые брюки и серые туфли.
Полиция просит всех, кому известно местонахождение изображенного на фотографиях мужчины или видевших его в эти дни, позвонить по телефону 112.