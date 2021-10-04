ЧП и криминал
04.10.2021, 20:57

ФОТО | Полиция просит содействия в поисках пожилого мужчины

 
PPA
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 70-летнего Арво, который ушел в субботу из своего дома в Тарту и до сих пор не вернулся.

В полицию сообщение об исчезновении Арво поступило сегодня, 4 октября. По имеющейся информации, мужчина без посторонней помощи может попасть в беду. Телефона у него с собой нет.

Приметы: темные волосы, крепкого телосложения. Одет в сине-зелено-красную куртку, зеленую флисовую кофту, голубую рубашку, серые брюки и серые туфли.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение изображенного на фотографиях мужчины или видевших его в эти дни, позвонить по телефону 112.

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