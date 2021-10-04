Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте

”Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. <…> Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты”, — сказал американский лидер.

Он отметил, что во время президентства республиканца Дональда Трампа, Конгресс согласовывал поднятие потолка госдолга четыре раза — и демократы тогда поддержали эти решения. Он призвал республиканцев ”перестать играть в русскую рулетку с экономикой США”.

Как ранее писал РБК, конфликт в Конгрессе возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы, у которых большинство в нижней палате, работают над масштабным десятилетним бюджетным проектом, который подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев, вопреки налоговой реформе, проведенной республиканцами в главе в Дональдом Трампом в 2017 году. Поскольку при желании и с использованием определенных уловок демократы могут провести этот план через Конгресс без единого голоса республиканцев, последние предлагают им в таком случае и потолок госдолга повысить самостоятельно, без помощи республиканской фракции.

Таким образом республиканцы хотят добиться от демократов уступок по будущему долгосрочному бюджету и его структуре финансирования. В прошлом вопрос с потолком госдолга почти всегда решался двухпартийным консенсусом.