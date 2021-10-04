Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте(2)
”Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. <…> Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты”, — сказал американский лидер.
Он отметил, что во время президентства республиканца Дональда Трампа, Конгресс согласовывал поднятие потолка госдолга четыре раза — и демократы тогда поддержали эти решения. Он призвал республиканцев ”перестать играть в русскую рулетку с экономикой США”.
Как ранее писал РБК, конфликт в Конгрессе возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы, у которых большинство в нижней палате, работают над масштабным десятилетним бюджетным проектом, который подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев, вопреки налоговой реформе, проведенной республиканцами в главе в Дональдом Трампом в 2017 году. Поскольку при желании и с использованием определенных уловок демократы могут провести этот план через Конгресс без единого голоса республиканцев, последние предлагают им в таком случае и потолок госдолга повысить самостоятельно, без помощи республиканской фракции.
Таким образом республиканцы хотят добиться от демократов уступок по будущему долгосрочному бюджету и его структуре финансирования. В прошлом вопрос с потолком госдолга почти всегда решался двухпартийным консенсусом.
В августе 2019 года Конгресс приостановил действие лимита госдолга на два года. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. С 1 августа лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Общая сумма составила $28,5 трлн. Примерно столько же составляет фактический госдолг США. По состоянию на 29 июля общий госдолг США составляет чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство лишилось возможности наращивать долг через размещение новых госбумаг, можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда сумма долга меняться не будет.
Американский Минфин 2 августа начал принимать ”дополнительные чрезвычайные меры” в связи с достижением потолка госдолга, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. Среди дополнительных мер — сокращение инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Йеллен указала, что в предыдущем письме, от 23 июля, предупреждала, что ”начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины”.
Если все эти меры будут исчерпаны, а потолок госдолга не поднят или приостановлен, в октябре или ноябре правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и теоретически может допустить дефолт по госбумагам.
В 2011 году впервые в истории страны кредитный рейтинг США был понижен. Тогда из-за межпартийной борьбы в конгрессе американское казначейство лишилось возможности наращивать госдолг для бесперебойного финансирования правительственных программ и обслуживания процентов по долгу. В 2011-м такая ситуация продлилась два с половиной месяца и привела к реальной угрозе дефолта в США.
Кризис повторился в октябре 2013 года, когда федеральное правительство на 16 дней прерывало работу из-за того, что конгрессмены вовремя не утвердили бюджет — этот вопрос был увязан с потолком госдолга.