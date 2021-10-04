Здоровье
04.10.2021, 20:16

Европейский регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19. Какую, кому и когда?

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Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiin
Foto: Argo Ingver
Европейское агенство лекарственных средств (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID через 28 дней после второй для пациентов с ослабленным иммунитетом, пишет "Новая газета".

Третья доза вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna может вводиться людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы. Об этом говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств.

Исследования показали, что дополнительная доза вакцины помогает организму с ослабленным после трансплантации органов иммунитетом вырабатывать антитела. Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела защищает от коронавируса, ожидается, что дополнительная доза повысит защиту у некоторых пациентов.

EMA продолжить отслеживать любые данные об эффективности третьей дозы вакцины, инструкции по использованию BioNTech/Pfizer и Moderna будут обновлены.

Регулятор также отметил, что стоит различать дополнительную дозу для людей с ослабленным иммунитетом и бустерную дозу для пациентов с нормальной иммунной системой.

EMA считает, что люди с нормальным иммунитетом могут получать третью дозы вакцины спустя полгода после предыдущей прививки.

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