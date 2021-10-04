Европейский регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19. Какую, кому и когда?

Третья доза вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna может вводиться людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы. Об этом говорится в заявлении Европейского агентства лекарственных средств.

Исследования показали, что дополнительная доза вакцины помогает организму с ослабленным после трансплантации органов иммунитетом вырабатывать антитела. Хотя нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела защищает от коронавируса, ожидается, что дополнительная доза повысит защиту у некоторых пациентов.

EMA продолжить отслеживать любые данные об эффективности третьей дозы вакцины, инструкции по использованию BioNTech/Pfizer и Moderna будут обновлены.

Регулятор также отметил, что стоит различать дополнительную дозу для людей с ослабленным иммунитетом и бустерную дозу для пациентов с нормальной иммунной системой.

EMA считает, что люди с нормальным иммунитетом могут получать третью дозы вакцины спустя полгода после предыдущей прививки.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.