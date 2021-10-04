Турнир четырех континентов по фигурному катанию перенесли из Китая в Таллинн

Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. Задумывался как аналог чемпионата Европы для неевропейских стран.

Напомним, что с 10 по 16 января в Таллинне пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.