Зимние виды
04.10.2021, 19:41

Турнир четырех континентов по фигурному катанию перенесли из Китая в Таллинн

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Andres Putting
Турнир четырех континентов по фигурному катанию состоится в Таллинне с 18 по 22 января 2022 года. В чемпионате принимают участие лучшие фигуристы из неевропейских стран, пишет rus.err.

Изначально турнир был запланирован с 17 по 22 января в китайском Тяньцзине, однако организаторы отказались от его проведения из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир четырех континентов проводится с 1999 года. Задумывался как аналог чемпионата Европы для неевропейских стран.

Напомним, что с 10 по 16 января в Таллинне пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

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