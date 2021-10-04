В Эстонии около 55 000 людей с особыми психическими потребностями. Отношение к ним эстонцев и неэстонцев отличается

В Эстонии около 55 000 людей с особыми психическими потребностями, в их число входят как люди с тяжелым или хроническим психическим расстройством, так и люди с нарушениями интеллекта.

”Пару десятков лет назад люди с психическими расстройствами или физическими недостатками были ”спрятаны” в большие учреждения, где условия жизни и предлагаемая помощь были далеки от достойного уровня жизни. В то время и речи не было о соответствующем образовании, самореализации или о том, чтобы быть членом общества”, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. За последние десятилетия мы проделали большую работу, и ситуация меняется. ”Эстония движется в сторону закрытия больших, расположенных в специально отведенных местах домов попечения больничного типа, а места оказания услуг для людей с особыми психическими потребностями создаются среди общества”.

По словам министра недавно проведенное исследование показывает, что отношение людей к психическим болезням и нарушениям интеллекта изменилось, но государство прикладывает усилия к тому, чтобы жители Эстонии позитивно воспринимали бы людей с особыми психическими потребностями.

У чуть более чем половины опрошенных отсутствует опыт общения с людьми с особыми психическими потребностями, что означает, что личного опыта при общении с такими людьми скорее мало. Чаще всего с людьми с особыми психическими потребностями сталкиваются в городской обстановке или в публичных местах, таким образом контакт будет скорее непродолжительным. Стоит отметить, что психические особенности часто остаются незамеченными — таким образом многие люди могут контактировать и не знать об этом. Так 20% опрошенных подтверждают, что не знают, как отличить человека с особыми психическими потребностями.