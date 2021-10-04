В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователей просят потерпеть

Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопным версиям Facebook и Instagram.

Руководство Facebook на своей странице в Twitter написало: ”Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам”. ”Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства”, — говорится в сообщении.