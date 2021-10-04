04.10.2021, 19:06
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователей просят потерпеть(72)
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Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопным версиям Facebook и Instagram.
Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер.
Причины сбоя пока неясны.
Руководство Facebook на своей странице в Twitter написало: ”Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам”. ”Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства”, — говорится в сообщении.
В Instagram подтвердили возникновение проблем с доступом к приложению. ”Потерпите вместе с нами, мы работаем [над решением проблемы]”, — говорится в официальном аккаунте соцсети в Twitter.