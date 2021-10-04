ВИДЕО | Этично или нет? Полицейский патруль бесцеремонно обошелся с женщиной

Видео было опубликовано в TikTok на аккаунте @airip18, что вызвало у пользователей вопрос: этично ли проводить задержание таким способом?

Как объяснила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк, к моменту прибытия полиции часть компании уже сидела в машине, а предмет, похожий на оружие, был у женщине в руках.

В ситуациях, когда существует повышенная опасность, полиция использует при необходимости силу. В таких ситуациях нужно провести тщательную проверку участников инцидента, поэтому в данной видеозаписи нет ничего необычного. "Если на многолюдной улице кто-то беспрестанно палит, то рассматривают не варианты, как можно было бы наиболее этично задержать подозреваемого, а как можно было бы поскорее устранить опасность, чтобы при этом никто не пострадал", — сказала Вирк.

В ходе расследования выяснилось, что похожим на оружие предметом был стартовый пистолет, в ходе инцидента, к счастью, никто травмирован не был. Использовавший стартовый пистолет мужчина был арестован как подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка.

Остальная компания тоже была временно задержана для выяснения всех обстоятельств.