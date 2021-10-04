Зарегистрироваться на курсы эстонского по интернету не удалось? Информация для тех, кто не успел

Не станет ли проблемой тот факт, что при регистрации не надо было прикладывать к заявке ковид-сертификат? Ведь может случиться такое, что люди придут на занятия, а на руках сертификатов не будет.

При объявлении регистрации мы информируем нашу целевую аудиторию посредством разных каналов и на разных языках о том, что для участия в очных занятиях необходимо будет предоставлять COVID-сертификаты, эта информация находится и на самой странице регистрационной формы на нашем сайте, также мы отправляем зарегистрировавшимся соответствующие напоминания. Помимо очных занятий регистрация проводится и на онлайн-курсы, для участия в которых сертификатов предъявлять не нужно. По результатам состоявшейся в августе прошлой регистрации на курсы, нам удалось успешно укомплектовать группы, массовых проблем с сертификатами не было, в отдельных случаях мы дали возможность заинтересованным зарегистрироваться дополнительно на освободившиеся места.

Онлайн-регистрация — это единственный способ попасть на бесплатные курсы эстонского? Либо есть возможность записаться при личном посещении офиса, например?

Помимо онлайн-регистрации на бесплатные курсы эстонского языка можно попасть и пройдя консультацию в Фонде интеграции. Во время консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, консультант предоставляет информацию о разных возможностях языкового обучения, а также рекомендует наиболее подходящую форму изучения языка. Если такой формой окажутся именно курсы, то при наличии свободных мест этому человеку мы предложим место в группе на следующих курсах.

На консультацию можно зарегистрироваться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.