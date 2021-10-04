Зарегистрироваться на курсы эстонского по интернету не удалось? Информация для тех, кто не успел(3)
Не станет ли проблемой тот факт, что при регистрации не надо было прикладывать к заявке ковид-сертификат? Ведь может случиться такое, что люди придут на занятия, а на руках сертификатов не будет.
При объявлении регистрации мы информируем нашу целевую аудиторию посредством разных каналов и на разных языках о том, что для участия в очных занятиях необходимо будет предоставлять COVID-сертификаты, эта информация находится и на самой странице регистрационной формы на нашем сайте, также мы отправляем зарегистрировавшимся соответствующие напоминания. Помимо очных занятий регистрация проводится и на онлайн-курсы, для участия в которых сертификатов предъявлять не нужно. По результатам состоявшейся в августе прошлой регистрации на курсы, нам удалось успешно укомплектовать группы, массовых проблем с сертификатами не было, в отдельных случаях мы дали возможность заинтересованным зарегистрироваться дополнительно на освободившиеся места.
Онлайн-регистрация — это единственный способ попасть на бесплатные курсы эстонского? Либо есть возможность записаться при личном посещении офиса, например?
Помимо онлайн-регистрации на бесплатные курсы эстонского языка можно попасть и пройдя консультацию в Фонде интеграции. Во время консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, консультант предоставляет информацию о разных возможностях языкового обучения, а также рекомендует наиболее подходящую форму изучения языка. Если такой формой окажутся именно курсы, то при наличии свободных мест этому человеку мы предложим место в группе на следующих курсах.
На консультацию можно зарегистрироваться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.
В дополнение к традиционным языковым курсам Фонд интеграции предлагает и другие бесплатные возможности изучения языка, которыми можно воспользоваться круглый год: курсы эстонского языка на уровень В1 для граждан третьих стран (подробнее здесь), курсы с нулевого уровня до уровня B1 для ходатайствующих об эстонском гражданстве (подробнее здесь), кафе эстонского языка (подробнее здесь), серия виртуальных бесед ”Языковая рулетка”, мероприятия домов эстонского языка по языковой практике в Таллинне и Нарве. С дополнительной информацией о мероприятиях по практике эстонского языка можно ознакомиться в календаре событий на сайте Фонда интеграции, а также на странице ”eesti keele maja” в Фейсбук.
Возможности бесплатного изучения языка на уровнях А1 и А2 круглогодично предлагает и Программа адаптации (подробнее здесь). Если для регистрации не отрыто подходящих курсов, нужно сообщить о своем желании пройти обучении, и при достаточном количестве желающих будут открываться и новые курсы.
Самостоятельно можно изучать и практиковать язык с помощью портала Keeletee.
Когда приблизительно будет следующий набор на курсы?
Следующая регистрация на бесплатные курсы эстонского языка запланирована на январь 2022 года. Об этом мы сообщим отдельно.
Обращаю ваше внимание на то, что в курсах могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет, у кого есть ИД-код Эстонии, независимо от количества прожитых в Эстонии лет.