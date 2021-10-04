Столичным детским садам подарят наборы с дорожными знаками

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город считает очень важным то, чтобы привычка к соблюдению правил дорожного движения формировалась в как можно более раннем возрасте.

”Только с помощью своевременной просветительской работы может сформироваться культура движения, которую мы так ждем от взрослых участников движения, — сказал вице-мэр. — И тут ни одно учебное пособие не будет лишним. Мы хотим, чтобы освоенный с помощью ярких наборов учебный материал помог детям максимально безопасно передвигаться по городским улицам, а учебные материалы нашли в детских садах активное применение”.

Набор со знаками дорожного движения является совместным проектом города Таллинна и Департамента транспорта. Он предназначен для помощи учителям детских садов в проведении уроков на тему дорожной безопасности. Игровой и обучающий комплект поддерживает формирование навыков безопасного передвижения как пешехода, так и велосипедиста.

Набор поможет ознакомить детей с некоторыми важными для них дорожными знаками, обыграть различные ситуации на улице и сделать на территории детского сада, например, небольшую временную площадку, на которой дети могли бы закреплять полученные знания: правила поведения на улице, значение сигналов светофора и т.д.. Также этот комплект с помощью различных элементов поможет в отработке навыков практической езды на велосипеде и самокате.