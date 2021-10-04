Новости Эстонии
04.10.2021, 18:38

АРХИВ ПАНДОРЫ | Как самый богатый врач Эстонии хранит миллионы евро в цепочке офшоров и получает в год сотни тысяч дивидендов

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Холгер Роонемаа
Мартин Лайне, Eesti Päevaleht
Foto: Margus Ansu/Postimees
"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Официальный партнер в Эстонии — Eesti Päevaleht. В "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии, и, конечно же, крайне интересная информация об эстонских бизнесменах.

"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Официальный партнер в Эстонии — Eesti Päevaleht. В "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии, и, конечно же, крайне интересная информация об эстонских бизнесменах.

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