04.10.2021, 18:38
АРХИВ ПАНДОРЫ | Как самый богатый врач Эстонии хранит миллионы евро в цепочке офшоров и получает в год сотни тысяч дивидендов(73)
Foto: Margus Ansu/Postimees
"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Официальный партнер в Эстонии — Eesti Päevaleht. В "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии, и, конечно же, крайне интересная информация об эстонских бизнесменах.