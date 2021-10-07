ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МОТОР | Обещания каких партий в Таллинне вам подходят больше всего?(34)
Вопросы Таллиннского избирательного мотора и варианты ответов составлены, исходя из программ партий, претендующих на места в Таллиннском городском собрании.
Следует иметь в виду, что партийная программа выражает основные исходные позиции в случае, если партия придет к власти. Но это не исключает, что партия будет заниматься и другими вопросами, или, например, при создании коалиции ей придется считаться с желаниями и какой-то другой партии.
Поэтому рекомендации Избирательного мотора — не истина в последней инстанции, из которой надо исходить, направляясь к избирательной урне. Но, тем не менее, они могут быть полезны.
Рекомендации Избирательного мотора охватывают семь партий, выходящих в Таллинне на местные выборы со своими списками: Центристская партия, Партия реформ, Эстонская консервативная народная партия (EKRE), партия Eesti 200, Isamaa ("Отечество"), Социал-демократическая партия и Зеленые.