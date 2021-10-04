В Эстонии начинается исследование взаимоотношений между людьми. Ждите приглашения!

По словам генерального директора Департамента статистики Урмета Леэ, в настоящее время нет полного обзора того, насколько безопасны отношения людей в семье, на работе, а также в других местах, в какой степени они переживают психологическое или физическое насилие. ”Чтобы понять общую картину, мы собираем информацию на основе опыта жителей, используя статистические методы и полностью защищая конфиденциальность респондентов, проведем тщательный анализ, чтобы улучшить предотвращение насилия и оказание помощи в стране. Результаты исследования послужат основой для повышения благополучия каждого человека и всего общества”.

Целью исследования взаимоотношений является сбор информации о психических и физических домогательствах, скрытом домашнем насилии, а также на работе, в школе и в других местах. Оно также прольет свет на методы обращения за помощью и проблемные места. Чтобы лучше понять модели взаимоотношений, изучается подверженность людей жестокому обращению как с нынешними, так и с бывшими партнерами, а также в детстве.

”Результаты опроса помогут понять, где и в какой форме жители Эстонии больше всего подвергаются жестокому обращению, и какая картина складывается в разных регионах. Мы сможем выяснить, кто является основными уязвимыми группами, каковы факторы риска и защиты от насилия, а также траектории, которые могут привести к необходимой помощи. Среди прочего, мы хотим оценить, насколько далеко эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, и каково наше положение по сравнению с другими европейскими странами”, — объяснил Леэ. Он добавил, что такой же опрос проводится и в других странах Европейского союза.

Насилие испытывают по-разному и в разных местах

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, насилие происходит не только дома за закрытыми дверями, но также может быть в школе и на работе. ”Насилие может быть эмоциональным, физическим, сексуальным или экономическим, и его не всегда легко распознать”, — сказала Рийсало.