В Эстонии начинается исследование взаимоотношений между людьми. Ждите приглашения!(5)
По словам генерального директора Департамента статистики Урмета Леэ, в настоящее время нет полного обзора того, насколько безопасны отношения людей в семье, на работе, а также в других местах, в какой степени они переживают психологическое или физическое насилие. ”Чтобы понять общую картину, мы собираем информацию на основе опыта жителей, используя статистические методы и полностью защищая конфиденциальность респондентов, проведем тщательный анализ, чтобы улучшить предотвращение насилия и оказание помощи в стране. Результаты исследования послужат основой для повышения благополучия каждого человека и всего общества”.
Целью исследования взаимоотношений является сбор информации о психических и физических домогательствах, скрытом домашнем насилии, а также на работе, в школе и в других местах. Оно также прольет свет на методы обращения за помощью и проблемные места. Чтобы лучше понять модели взаимоотношений, изучается подверженность людей жестокому обращению как с нынешними, так и с бывшими партнерами, а также в детстве.
”Результаты опроса помогут понять, где и в какой форме жители Эстонии больше всего подвергаются жестокому обращению, и какая картина складывается в разных регионах. Мы сможем выяснить, кто является основными уязвимыми группами, каковы факторы риска и защиты от насилия, а также траектории, которые могут привести к необходимой помощи. Среди прочего, мы хотим оценить, насколько далеко эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, и каково наше положение по сравнению с другими европейскими странами”, — объяснил Леэ. Он добавил, что такой же опрос проводится и в других странах Европейского союза.
Насилие испытывают по-разному и в разных местах
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, насилие происходит не только дома за закрытыми дверями, но также может быть в школе и на работе. ”Насилие может быть эмоциональным, физическим, сексуальным или экономическим, и его не всегда легко распознать”, — сказала Рийсало.
Она добавила, что на сегодняшний день люди больше подвергались физическому насилию и домогательствам. Например, за последние пять лет 20% мужчин и 16% женщин Эстонии подвергались физическому насилию. В то время как мужчины чаще становились жертвами физического насилия в общественных местах (32%), таких как улицы, парки и другие общественные места, женщины чаще становились жертвами насилия дома (64%). ”Физическое насилие является наиболее заметной формой жестокого обращения, но важно выявить и другие его формы и оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается, включая самого агрессора. Это то, чего мы постараемся достичь, опираясь на результаты исследования”, — сказала Рийсало.
Мы призываем принять участие в опросе всех, кто включен в выборку исследования
Участники начинающегося сегодня опроса будут выбираться случайным образом из Регистра народонаселения в возрасте 18–74 лет. Чтобы обобщить результаты на все население, будет опрошено около 16 700 человек. Уведомление об участии в опросе будет отправлено на электронную почту или в бумажной форме на домашний адрес, который указан в Регистре народонаселения в качестве основного контактного адреса. Принять участие в опросе можно двумя способами: заполнив анкету в интернете или во время личного собеседования.
”Чтобы государство могло принимать решения по предотвращению насилия и оказанию помощи и улучшать как профилактику, так и возможности получения помощи, опираясь на наиболее значимую информацию, очень важно, чтобы в опросе приняли участие все, кто включен в выборку”, — отметил директор Департамента статистики Урмет Леэ.
Исследование взаимоотношений — строго конфиденциально. Собранные данные будут обрабатываться и использоваться только в обобщенной форме и никоим образом не увязазываются с респондентом. Департамент статистики Эстонии опубликует сводку результатов опроса в первой половине 2023 года. Более подробную информацию об опросе можно найти на веб-сайте Департамета статистики Эстонии, ее можно запросить по адресу электронной почты службы поддержки клиентов klienditugi@stat.ee, а также по телефону 625 9300.