Департамент здоровья ожидает на следующей неделе по 800 новых инфицированных в день

"Учитывая сегодняшний показатель заражаемости, рост заболеваемости продолжится и на следующей неделе, неделе проведения выборов местных самоуправлений. Мы прогнозируем на этой неделе примерно 800 больных в день, а в больницах у нас будет 270-280 заболевших", — сказала сегодня на пресс-конференции представитель ведомства Ханна Сепп.

Отвечая на вопрос издания Forte, она отметила, что рост заболеваемости может быть с одной стороны обусловлен выборами, а с другой стороны — началом сезона заболеваний дыхательных путей.

"Вместе с избирательной комиссией мы рассмотрели избирательный процесс и дали рекомендации, как сделать его максимально безопасным", — отметила Сепп.

Самый безопасный способ отдать свой голос — сделать это бесконтактно, то есть электронно. "Это особенно важно помнить людям, которые болеют COVID-19, находились недавно с больным коронавирусом в близком контакте и, естественно, всем людям, которые входят в группы риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями", — напомнила представитель департамента.

Департамент здоровья просит избирателей надевать при входе на избирательный участок маски и держать дистанцию. Все участки будут снабжены средством для дезинфекции рук.

Ведомство также рекомендует проголосовать заранее: досрочное голосование начнется уже в понедельник, 11 октября, а в каждом избирательном округе будет открыт по меньшей мере один участок.

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