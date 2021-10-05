Русский вопрос на коммунальных выборах

Если раньше тему особого пути русских педалировали только центристы, то в этот раз они как раз больше молчат, а паразитировать на русском вопросе неожиданно взялась партия EKRE, которая только давеча называла всех родившихся и выросших здесь русских раковой опухолью на теле Эстонского государства.

Центристы молчат потому, что они пока ещё в правительстве и не могут эффективно использовать свой главный пропагандистский козырь — так называемую борьбу за русскую школу. Право окончить в Эстонии школу без знания эстонского языка, я не исключаю, является для какой-то особой целевой группы привлекательным лозунгом, но как представить себя в качестве его защитника, если правительство с твоим участием решило это

право окончательно отнять?

А правительство летом решило, что в Таллинне, кроме трёх уже запланированных государственных гимназий в Пельгулинне, Мустамяэ и центре города, будет построена ещё и четвёртая — в Ласнамяэ, на 2000 человек. Сейчас в школах Ласнамяэ (и русских, и эстонских) с 10 по 12 класс обучается около 1500 гимназистов. Это значит, что все они автоматически попадают в новую госгимназию — а муниципальные школы Ласнамяэ, естественным образом, станут основными школами, как это произошло, например, в Кохтла-Ярве и других местах.

Это разумное и правильное решение, которое давно надо было принять. Но если эта тема будет слишком педалироваться в контексте местных выборов, то протестные русские голоса у центристов гарантированно уменьшатся. Поэтому они сидят тише воды и ниже травы.