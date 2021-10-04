Конец сказки для сборной Казахстана

Уступать в серии послематчевых пенальти – особенно больно, и сложно представить, что творится в душе Арнольда Кнауба, который не реализовал решающий пенальти, однако после матча он признал, что гордится партнерами и результатом, которого они вместе добились. «Я счастлив делить раздевалку с каждым из вас, я горд за каждого из вас. Мы отдали все силы, вложили всю душу в этот матч, но не смогли выйти в финал», – написал он на своей странице в Instagram. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку: «Нам не удалось сделать то, о чем мы мечтали, о чем мечтала вся страна – попасть в финал, но мы чувствовали вашу поддержку и вашу энергию на площадке, спасибо за это!»

Главный тренер казахстанцев Рикарду Кака после обидного поражения похвалил команду соперников, а также заявил, что не считает послематчевые пенальти лотереей: «Вы знаете, это полуфинал чемпионата мира по футзалу. И он именно таким и должен быть. Обе команды хорошо играли, обе команды — молодцы. Мы проиграли по пенальти. Никогда не буду говорить, что это лотерея. Они были лучше в этом компоненте игры. Что делать? Работать дальше, чтобы когда вновь будут пенальти, мы не проиграли».

Голкипер сборной Казахстана Игита не согласился со своим тренером, напротив, назвав пенальти лотереей: «Думаю, любителям футзала понравился этот матч. Это чемпионат мира, встречались две команды одинакового уровня. Все видели, у нас было очень много хороших моментов, так же как и у них. Мы бились до конца. Знали, что пенальти — это лотерея, и не смогли ее выиграть. Конечно, я горжусь нашими ребятами, которые отдали всё на поле, стелились в подкаты и делали всё, чтобы выиграть».