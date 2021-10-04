На этой неделе в Ласнамяэ можно вакцинироваться более чем в десяти местах

”На этой неделе жители Ласнамяэ могут сделать прививку от COVID-19 в общей сложности в 13 местах. Помимо вакцинационного автобуса укол можно сделать в нескольких клиниках и школах. Во многих местах наряду с вакцинами Moderna и Pfizer также предлагается вакцина Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee.

Возможности вакцинации в Ласнамяэ на этой неделе:

* 4.10 в 11-19 магазин Maxima (Линнамяэ теэ, 57)

* 5.10 в 11-19 парковка Ледового холла "Тондираба" (Варраку, 14)

* 6.10 в 11-19 магазин Rimi (Ляэнемере теэ, 2c)

* 7.10 в 11-19 Ümera keskus (Лаагна теэ, 80)

* 8.10 в 11-19 магазин Grossi (Кивила, 26)

* 9.10 в 11-19 рынок Паэ (Паэ, 78)

* 9.10 в 10-18 в Гимназии Куристику (Кярбери, 9)*

* 10.10 в 11-19 Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)

* 10.10 в 10-18 в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59)*

* Пн-Пт в 8:30-16 в медицинском центре Qvalitas (Валукоя, 7)

* Пн–Сб в 10–21 и Вс в 10-19 экспресс-клинике Confido в Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)**

* Пн-Пт в 9-19 в Idakeskus по предварительной регистрации по тел. 55604787(Пунане, 14a — 405)*

* Чт в клинике CitoMed (Пунане, 18)**

*Предлагается только вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty.

**Предлагаются вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty и Moderna.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).