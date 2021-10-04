На этой неделе в Ласнамяэ можно вакцинироваться более чем в десяти местах(5)
”На этой неделе жители Ласнамяэ могут сделать прививку от COVID-19 в общей сложности в 13 местах. Помимо вакцинационного автобуса укол можно сделать в нескольких клиниках и школах. Во многих местах наряду с вакцинами Moderna и Pfizer также предлагается вакцина Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee.
Возможности вакцинации в Ласнамяэ на этой неделе:
* 4.10 в 11-19 магазин Maxima (Линнамяэ теэ, 57)
* 5.10 в 11-19 парковка Ледового холла "Тондираба" (Варраку, 14)
* 6.10 в 11-19 магазин Rimi (Ляэнемере теэ, 2c)
* 7.10 в 11-19 Ümera keskus (Лаагна теэ, 80)
* 8.10 в 11-19 магазин Grossi (Кивила, 26)
* 9.10 в 11-19 рынок Паэ (Паэ, 78)
* 9.10 в 10-18 в Гимназии Куристику (Кярбери, 9)*
* 10.10 в 11-19 Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)
* 10.10 в 10-18 в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59)*
* Пн-Пт в 8:30-16 в медицинском центре Qvalitas (Валукоя, 7)
* Пн–Сб в 10–21 и Вс в 10-19 экспресс-клинике Confido в Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)**
* Пн-Пт в 9-19 в Idakeskus по предварительной регистрации по тел. 55604787(Пунане, 14a — 405)*
* Чт в клинике CitoMed (Пунане, 18)**
*Предлагается только вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty.
**Предлагаются вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty и Moderna.
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).