Ласнамяэ
04.10.2021, 13:54

На этой неделе в Ласнамяэ можно вакцинироваться более чем в десяти местах

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Vaktsineerimiskeskus Lasnamäel tänavu augustis.
Vaktsineerimiskeskus Lasnamäel tänavu augustis.
Foto: Jaanus Lensment
В октябре в Ласнамяэ продолжает работу вакцинационный автобус, где можно сделать прививку от COVID-19 вакцинами Moderna, Pfizer и Janssen. Также по всему району есть еще множество возможностей сделать прививку.

”На этой неделе жители Ласнамяэ могут сделать прививку от COVID-19 в общей сложности в 13 местах. Помимо вакцинационного автобуса укол можно сделать в нескольких клиниках и школах. Во многих местах наряду с вакцинами Moderna и Pfizer также предлагается вакцина Janssen. В случае последней для достижения полной защиты достаточно лишь одной дозы вакцины”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee.

Возможности вакцинации в Ласнамяэ на этой неделе:

* 4.10 в 11-19 магазин Maxima (Линнамяэ теэ, 57)
* 5.10 в 11-19 парковка Ледового холла "Тондираба" (Варраку, 14)
* 6.10 в 11-19 магазин Rimi (Ляэнемере теэ, 2c)
* 7.10 в 11-19 Ümera keskus (Лаагна теэ, 80)
* 8.10 в 11-19 магазин Grossi (Кивила, 26)
* 9.10 в 11-19 рынок Паэ (Паэ, 78)
* 9.10 в 10-18 в Гимназии Куристику (Кярбери, 9)*
* 10.10 в 11-19 Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)
* 10.10 в 10-18 в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59)*
* Пн-Пт в 8:30-16 в медицинском центре Qvalitas (Валукоя, 7)
* Пн–Сб в 10–21 и Вс в 10-19 экспресс-клинике Confido в Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)**
* Пн-Пт в 9-19 в Idakeskus по предварительной регистрации по тел. 55604787(Пунане, 14a — 405)*
* Чт в клинике CitoMed (Пунане, 18)**

*Предлагается только вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty.

**Предлагаются вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty и Moderna.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).

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