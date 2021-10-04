ФОТО | Начался суд над мужчиной, который во время пьянки порезал трех человек, один из которых умер

В ночь на 20 апреля в квартире на втором этаже дома на улице Тамме в Хаапсалу происходило совместное распитие алкогольных напитков. В какой-то момент один из присутствующих — Тоомас Реймо — достал нож и ударил им трех человек, один из которых скончался.

Во время ссоры со знакомыми Реймо достал нож длиной 17,7 сантиметра и нанес своей первой жертве не менее 20 ударов. Затем он напал на другого мужчину, который начал звать на помощь. Кроме этого, Реймо пять раз ударил ножом свою третью жертву, женщину. Первая жертва скончалась, две других получили опасные для жизни повреждения и были в очень тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Поскольку Реймо убил одного человека и, по оценке прокуратуры, хотел убить и двух других, его действия квалифицируются как покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Отмечается, что ранее Реймо также был судим. Например, всего за несколько лет он совершил пять нарушений, которые сейчас рассматриваются в рамках одного судебного процесса.

Прокурор Индрек Калда отметил, что все преступления Реймо объединяет то, что на момент их совершения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Реймо сказал сегодня в суде, что признает свою вину, однако при этом представлявший его сегодня в суде Пеэп Раявеэ попросил пересмотреть квалификацию деяния, совершенного 20 апреля, исходя из свидетельских показаний. Он отметил, что квалификация зависит от обстоятельств совершения преступления, которые станут ясны после того, как будут заслушаны показания свидетелей.

Кроме этого подсудимый принимает и гражданские иски о возмещении ущерба.