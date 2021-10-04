Официально: ковид-паспорта на выборах предъявлять не надо. Маски необязательны, хотя и рекомендованы

”Мы рекомендуем всем избирателям носить маски, соблюдать на участке дистанцию и дезинфицировать руки. Советуем не откладывать голосование на последнюю минуту, чтобы количество избирателей распределилось равномерно на неделю. Также подтверждаю, что представлять ковид-сертификаты на участке не надо”, — сказал на сегодняшней пресс-конференции глава государственной избирательной службы Арне Койтмяэ.

Эти выборы отличаются тем, что с введением электронного списка избирателей люди смогут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. В результате появились и своеобразные избирательные участки: например, Таллиннский ботанический сад, пляжный клуб Вызу, Пярнуский автовокзал и Валгаский железнодорожный вокзал. В торговых центрах Таллинна, Тарту и Пярну будет действовать 29 помещений для голосования. Кроме этого созданы 62 мобильных избирательных участка, которые будет менять свое местоположение. Всего открыто 448 участков.

С медицинской точки зрения самое безопасное голосование — электронное. Подать электронный голос можно в неделю выборов, начиная с 9:00 утра понедельника, 11 октября, и до 20:00 субботы, 16 октября. В день выборов, 17 октября, электронного голосовать нельзя, но можно изменить свой поданный ранее электронный голос, проголосовав на избирательном участке. В этом случае учитывается именно бумажный голос.

В 2021 году в выборах примут участие 10 025 кандидатов, 61,6 % из которых — мужчины. 6 322 кандидатов баллотируются по партийным спискам и 3 660 — по спискам избирательных союзом. 43 кандидата являются независимыми.