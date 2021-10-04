Российский автомобильный пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией модернизируют

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Роман Крапивин, исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Павел Леденёв, представители государственных контрольных органов и МИД России.

Участники совещания произвели осмотр инфраструктуры пункта пропуска и обсудили перспективы его работы с учетом планов по реконструкции. В частности, обсуждался вопрос организационно-технологической схемы производства строительно-монтажных работ и возможность перераспределения транспортных потоков на соседние пункты пропуска.

Отмечалось, что в настоящее время пункт пропуска работает на пределе своих возможностей. Фактическая пропускная способность превышает проектную. Требуется не только увеличение пропускных мощностей объекта, но и модернизация технического оснащения, инженерных сетей, зданий и сооружений погранперехода.

Сегодня в рамках государственной программы Российской Федерации ”Развитие транспортной системы” разрабатывается проект реконструкции МАПП Ивангород. Реконструкция позволит создать современную инфраструктуру, повысить объемы грузовых перевозок и увеличить поток иностранных туристов, а также будет способствовать расширению внешнеэкономических связей с Эстонией.