Ситуация на авторынке: почему автомобили с пробегом такие дорогие?

Кризис, вызванный дефицитом чипов, продолжается

По словам Соодла, в настоящее время на автомобильном рынке тон задаёт слабость предложения. ”Из-за сбоев в цепочке поставок и закрытия заводов, вызванного COVID-19, возникают проблемы с поставкой электронных компонентов, что не позволяет производителям автомобилей комплектовать новые автомобили. Физически автомобилей готовы, но отсутствуют некоторые аппаратные и программные компоненты, поэтому их невозможно продать”, — пояснил он.

Соодла отметил, что такая же проблема в настоящее время существует в машиностроении и тракторном бизнесе, где готовые машины стоят на территории заводов из-за отсутствия необходимых компонентов.

Ещё одним фактором, влияющим на текущую ситуацию, является переход на аккумуляторные автомобили из-за экологических требований, что вынудило производителей автомобилей реорганизовать и адаптировать производство, чтобы уменьшить воздействие их машин на окружающую среду.

”Чтобы перейти на новые технологии, автомобильная промышленность должна пройти процесс разработки в очень быстром темпе, чтобы оставаться конкурентоспособной. Таким образом, если, например, технологическое развитие смартфонов и телевизоров достигло, можно сказать, состояния готовности, то у электромобилей всё ещё есть место для развития”, — добавил Соодла.

Объём продаж будет снижаться и дальше

Однако основная проблема с переходом на электромобили заключается в том, что они дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. ”В первую очередь это связано с инвестициями производителей автомобилей в развитие технологии, которые необходимо окупить”, — сказал глава Luminor Liising.