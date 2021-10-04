Ситуация на авторынке: почему автомобили с пробегом такие дорогие?(31)
Кризис, вызванный дефицитом чипов, продолжается
По словам Соодла, в настоящее время на автомобильном рынке тон задаёт слабость предложения. ”Из-за сбоев в цепочке поставок и закрытия заводов, вызванного COVID-19, возникают проблемы с поставкой электронных компонентов, что не позволяет производителям автомобилей комплектовать новые автомобили. Физически автомобилей готовы, но отсутствуют некоторые аппаратные и программные компоненты, поэтому их невозможно продать”, — пояснил он.
Соодла отметил, что такая же проблема в настоящее время существует в машиностроении и тракторном бизнесе, где готовые машины стоят на территории заводов из-за отсутствия необходимых компонентов.
Ещё одним фактором, влияющим на текущую ситуацию, является переход на аккумуляторные автомобили из-за экологических требований, что вынудило производителей автомобилей реорганизовать и адаптировать производство, чтобы уменьшить воздействие их машин на окружающую среду.
”Чтобы перейти на новые технологии, автомобильная промышленность должна пройти процесс разработки в очень быстром темпе, чтобы оставаться конкурентоспособной. Таким образом, если, например, технологическое развитие смартфонов и телевизоров достигло, можно сказать, состояния готовности, то у электромобилей всё ещё есть место для развития”, — добавил Соодла.
Объём продаж будет снижаться и дальше
Однако основная проблема с переходом на электромобили заключается в том, что они дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. ”В первую очередь это связано с инвестициями производителей автомобилей в развитие технологии, которые необходимо окупить”, — сказал глава Luminor Liising.
Таким образом, на данный момент потребитель чаще всего предпочитает более дешёвые машины — то есть автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и здесь могут быть проблемы. ”Автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, к которым потребители привыкли, сейчас не так много из-за экологических требований и кризиса с чипами. Это также приводит к текущему снижению предложения”, — пояснил Соодла.
Это особенно коснулось крупных автомобильных брендов, которые сильнее пострадали от нынешнего кризиса и заранее продают новые автомобили на следующий год. ”Можно прогнозировать, что во втором полугодии объём продаж новых автомобилей ещё больше снизится, поскольку сейчас происходит предварительная продажа многих автомобилей в счёт следующего года”, — сказал он.
В цене оказались подержанные автомобили
Если же вы захотите купить автомобиль прямо сейчас, то можете столкнуться с другим препятствием: из-за совокупного действия всех вышеупомянутых факторов цены на подержанные автомобили быстро растут. ”В ситуации, когда предложение слабое, но спрос высок, ожидается рост цен. Если нет новых автомобилей, а электромобиль слишком дорогой, то подержанный автомобиль заполняет этот пробел”, — сказал Соодла.
Поскольку объём продаж новых автомобилей снизился и в других странах Европы, это привело к росту цен и спроса на подержанные автомобили за пределами Эстонии. ”Чтобы доставить в Эстонию подержанные автомобили из других частей Европы, нашим дилерам приходится платить больше, что также увеличивает цену на эти автомобили. Однако можно заметить, что из-за хорошей платёжеспособности в Эстонию из Европы привозят более качественные автомобили”, — добавил Соодла.
Кроме того, очень быстро восстановилось чувство уверенности потребителей после коронакризиса. ”Можно с уверенностью сказать, что способность людей выполнять свои финансовые обязательства улучшилась и они решаются на совершение более крупных покупок”, — сказал он.
Это также может повысить продажи электромобилей, тем более что чувство уверенности сохраняется и появляются новые модели электромобилей. ”Это, в свою очередь, может помочь сдержать рост цен на новинки автопрома и тем самым ускорить переход на электромобили”, — пояснил глава Luminor Liising.