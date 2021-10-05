05.10.2021, 07:20
ВИДЕО | Влог из Саку: блогер рассказал, как и почему переехал из города в пригород(3)
Screenshot YouTube
Блогер RusDelfi Юлиус недавно объявил в одном из своих роликов о том, что решил переехать из столицы в другое место. В данном ролике он рассказывает о своем выборе — почему принял решение обосноваться в Саку и в чем этот город обыгрывает Таллинн.
В Эстонию я переехал пять лет назад. И большую часть времени прожил в столице — Таллинне, за исключением нескольких командировок на эстонские острова — Муху и Сааремаа. Таллинн стал для меня слишком большим и шумным, и я решил переехать за город. В этом выпуске расскажу, как зародилась эта идея, как выбирали дом и куда переехали. И конечно про Саку.
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