ВИДЕО | Влог из Саку: блогер рассказал, как и почему переехал из города в пригород

В Эстонию я переехал пять лет назад. И большую часть времени прожил в столице — Таллинне, за исключением нескольких командировок на эстонские острова — Муху и Сааремаа. Таллинн стал для меня слишком большим и шумным, и я решил переехать за город. В этом выпуске расскажу, как зародилась эта идея, как выбирали дом и куда переехали. И конечно про Саку.

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