Работы по расширению Балтийского вокзала продолжатся и на следующей неделе

На рейсах Восточного направления на отрезках Таллинн-Китсекюла или Таллинн-Юлемисте будут по-прежнему использоваться заменяющие автобусы. На Юго-западном направлении автобусы будут обслуживать пассажиров между станциями Таллинн и Таллинн-Вяйке. В связи с завершением летнего сезона, начиная с понедельника поезда больше не будут ходить в Пиуза.

”Мы до последнего момента надеялись, что со следующей недели хотя бы часть наших поездов сможет ходить до Балтийского вокзала, что для пассажиров было бы значительно удобнее, чем пересаживаться на автобусы. Однако, к сожалению, такой возможности пока еще нет, и текущие расписания продолжат действовать и на следующей неделе, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — К счастью, на автобусах придется преодолевать лишь расстояние между двумя или тремя остановками. Кроме того, многие пассажиры отправляются в свой пункт назначения, например, прямо с Юлемисте, а не с Балтийского вокзала”.

В связи с завершением летнего сезона, начиная с понедельника, 4 октября, поезда больше не будут ходить в Пиуза. По словам Ронни Конго, аналогично предыдущим годам конечной остановкой всех поездов на этом направлении будет Койдула. Кроме того, изменится расписание в выходные дни, и в дальнейшем в субботу и воскресенье в обоих направлениях будут ездить два поезда в день. ”Я приглашаю всех воспользоваться завтра и послезавтра последними возможностями съездить на поезде в Пиуза и насладиться эстонской осенью. Поезда снова начнут ходить до Пиуза весной следующего года”.