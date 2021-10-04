"Я опять должна доказывать, что рука не отросла?" У женщины без руки отобрали инвалидную карточку для парковки(23)
У Екатерины нет руки. В 1997 году ее отца хотели убить, и под дверь ласнамяэской квартиры положили бомбу. Из-за взрыва в 16 лет она осталась без руки. Сейчас ей 39 лет, у нее средняя степень инвалидности и несколько детей. "Чиновники решили, что мне больше не нужна парковочная карточка для инвалидов. У меня нет руки, в левом бедре два шурупа, я постоянно езжу в магазин, чтобы купить домой продукты на несколько человек", — рассказала она RusDelfi.
В основном она использует карточку для походов в магазин. Паркуется возле входа на месте для инвалидов. "Недавно мне сообщили, что закон изменился, теперь только люди с тяжелой степенью инвалидности могут иметь эту карточку. Не стоит забывать: мне и так каждые пять лет нужно доказывать, что у меня не отросла рука. Так теперь они забрали карточку и не хотят переквалифицировать мою степень инвалидности, хотя я и подавала апелляцию.
Кому давать парковочную карточку, как не мне? Я постоянно покупаю три пакета еды на семью, ношу их одной рукой, из-за этого перегружается правая часть тела. Меня должны на руках носить и говорить "спасибо", что после взрыва, оторванной руки и разорванного кишечника я могу двигаться", — считает Екатерина.
RusDelfi обратился в Департамент социального страхования. По словам представителей ведомства, утверждение, что парковочную карточку не выдают людям со средней инвалидностью — ложное. "Закон о выдаче парковочных карт людям с ограниченными возможностями не менялся. Право на парковку выдается на основании заявки людям, имеющим: 1) среднюю, тяжелую и глубокую степень инвалидности с нарушением зрительной или двигательной функции, 2) временное ограничение в передвижении, требующее использования вспомогательного средства передвижения, или временное нарушение функции зрения", — ответила руководитель службы экспертизы и социальной поддержки Лейла Лахтвеэ.
Также она добавила, что если человек не удовлетворен решением комиссии о степени инвалидности, то он может подать повторное заявление или обратиться в суд. По словам Департамента социального страхования, парковочные карты выдают местные органы власти.
"Парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата или зрения (далее — парковочная карта), выдается на основании постановления № 90 министра социальных дел от 23.12.2010 г. Это постановление не изменялось, выдача парковочных карт осуществляется на основании этого правового акта", — подтвердили слова Лахтвеэ в Таллиннском транспортном департаменте.
"Срок действия выданной Екатерине парковочной карты истек 29.02.2020 г. в 23:59. Для получения новой карты она должна предоставить документы, предусмотренные ч. 2 § 3 постановления. Решение относительно степени тяжести нарушения функции опорно-двигательного аппарата выносит Департамент социального страхования.
Таким образом, она должна в первую очередь обратиться в Департамент социального страхования для получения решения относительно степени нарушения функции опорно-двигательного аппарата. После получения документа необходимо подать заявление о выдаче парковочной карты в Таллиннский департамент транспорта, приложив решение и фотографию", — заключили в транспортном департаменте.
По словам Екатерины, она обращалась и в Департамент социального страхования, и в Таллиннский департамент транспорта. Ни в одном учреждении ее заявление не одобрили. Точную причину отказа в выдаче необходимых документов для подтверждения нарушения функции движения в Департаменте социального страхования назвать не смогли.