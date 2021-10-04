Во время регистрации на языковые курсы места в Таллинне разлетелись за минуту. В Ида-Вирумаа они есть до сих пор

Самыми популярными языковыми группами оказались начальные уровни А1 и А2 — на них действительно нельзя было зарегистрироваться в Таллинне уже через минуту после открытия регистрации. Желающих было так много, что даже когда ты, казалось бы, успел нажать на заветную ссылку и заполнить форму, это не гарантировало попадание на курс. После отправки формы могло оказаться, что пока ты вводил свои личные данные (а они у всех, как правило, уже находятся под рукой — копируй и вставляй), места, которые были еще несколько секунд назад доступны — разлетелись.

Через 8-10 минут в Таллинне нельзя было уже зарегистрироваться и на средний уровень владения языком (В1 и В2). Сейчас свободные места есть только в группах, где углубленно изучают язык на уровне С1.

Это же касается и курсов онлайн, которые предлагались для уровней А2-С1. На данный момент места есть только в группах, где изучают язык на продвинутом уровне.

При этом в Ида-Вирумаа ситуация диаметрально противоположная — кажется, никакого ажиотажа вокруг регистрации на бесплатные курсы там нет и близко. Даже по прошествии 40 минут в двух нарвских языковых группах уровня А2 оставалось по 16 свободных мест. Также все еще доступен курс А2 в Силламяэ — там свободно 10 мест. На курс уровня А1 все еще можно зарегистрироваться в Кохтла-Ярве(16 свободных мест) и Йыхви (16 свободных мест).

Уровень В2 также доступен в Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарве и Силламяэ, В1 — только в Кохтла-Ярве и Йыхви.

Напоминаем, что Фонд интеграции несколько раз в год открывает регистрацию на бесплатные курсы эстонского для взрослых в возрасте от 18 лет, у которых имеется личный код Эстонии. Об открытии регистрации на следующий поток курсов будет сообщено на сайте Фонда и в СМИ.

Однако такие курсы — не единственный способ бесплатно выучить эстонский. На сайте Фонда интеграции можно узнать подробнее о клубах и кафе эстонского, где язык изучается в более свободном формате. Также отдельно предоставляются курсы тем, кто прожил в Эстонии более пяти лет и собирается ходатайствовать о гражданстве. Подробнее о способах изучения эстонского языка можно узнать здесь.