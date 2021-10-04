За сутки в Эстонии выявлено 540 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 4 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 197 человек. Всего в больницах 236 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 172, или 72,9%, и с завершенным курсом вакцинации 64, или 27,1%, .

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом: 60-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 90-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 806 результатов теста, из которых 540 оказались положительными. Из получивших положительный тест 370 не были вакцинированы и 170 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 645 доз вакцины, всего введено 1 375 659 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,2%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.