Двойной удар: ученые предупреждают об опасности "твиндемии"

"Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути, — говорит профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс. — То есть, к нам вот-вот вернуться сразу два вируса, задавленные прошлой зимой [ограничительными мерами]".

"Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных", — предупреждает профессор Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.

Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель и останавливаться явно не собирается.

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.

Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые — в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.

Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.

Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам — так что разносить простуду и грипп было особо некому.

Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого "безобидного" вируса (и связанных с ним осложнений) погибает в общей сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае не стоит.

В группе риска — пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды) и дети с не окрепшим еще иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.

"Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию — обычное дело, — уверяет Дэвид Метьюс. — Конечно, для молодых и здоровых грипп — это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что грипп ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Так что нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя — хотя разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий".

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает на еще одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда — примерно раз в 10 лет — это приводит к появлению нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.