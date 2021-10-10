Криста Фишер: "Было бы очень хорошо вакцинировать 80% пожилых людей"

Вы боитесь заразиться коронавирусом?

Как такового страха не чувствую, но стараюсь быть осторожной. Это неприятная вещь. Многие люди моего возраста жалуются на долговременные симптомы. Даже год спустя они не чувствуют ни вкуса, ни запаха, им не хватает энергии.

Я хочу избежать заражения. Вот почему стремилась быстро вакцинироваться.

Чем вы привиты?

Pfizer, но теперь я знаю, что Moderna еще эффективнее. Хотя большой разницы в вакцинах нет. Единственное, в чем я сомневаюсь, это Janssen. Его эффект кажется несколько слабее, чем у других. Однако это лучше, чем половина курса другой вакцины (т. е. только один укол).