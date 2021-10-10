Эстонский экспресс
10.10.2021, 14:22

Криста Фишер: "Было бы очень хорошо вакцинировать 80% пожилых людей"

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Сулев Ведлер
sulev.vedler@ekspress.ee
ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ АКАДЕМИКОВ: Доктор Криста Фишер (51 год), избранная в Академию наук Эстонии в прошлом году, работает в Тартуском университете профессором математической статистики и со-профессором биостатистики. Она также член Сената университета.
ОДИН ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ АКАДЕМИКОВ: Доктор Криста Фишер (51 год), избранная в Академию наук Эстонии в прошлом году, работает в Тартуском университете профессором математической статистики и со-профессором биостатистики. Она также член Сената университета.
Foto: Argo Ingver
Академик Криста Фишер рассказывает "Эстонскому экспрессу" об альтернативно-верующих, мрачной стороне генетической науки и растущей мощи машин, а также о работе Ученого совета.

Вы боитесь заразиться коронавирусом?

Как такового страха не чувствую, но стараюсь быть осторожной. Это неприятная вещь. Многие люди моего возраста жалуются на долговременные симптомы. Даже год спустя они не чувствуют ни вкуса, ни запаха, им не хватает энергии.

Я хочу избежать заражения. Вот почему стремилась быстро вакцинироваться.

Чем вы привиты?

Pfizer, но теперь я знаю, что Moderna еще эффективнее. Хотя большой разницы в вакцинах нет. Единственное, в чем я сомневаюсь, это Janssen. Его эффект кажется несколько слабее, чем у других. Однако это лучше, чем половина курса другой вакцины (т. е. только один укол).

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