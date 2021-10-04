Сегодня стоимость электричества на бирже вырастет почти в семь раз

Если накануне средняя дневная цена составляла 19,1 евро, то в понедельник электричество на бирже будет стоить уже 130,74 евро за мегаватт-час, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

До 3 октября электроэнергия последний раз стоила менее 20 евро 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.

В последние месяцы цены на электроэнергию стабильно растут. Например, в сентябре ее средняя месячная цена составляла 122 евро. Рекордным днем было 15 сентября, когда средняя дневная цена достигла 160,36 евро за мегаватт-час.