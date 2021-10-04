Коллективный иммунитет против коронавируса. Реально ли это?

Если бы достаточное количество людей сделали прививки от коронавируса или переболели ковидом, пандемия бы закончилась — так думают многие с самого ее начала. Люди, которые не могут вакцинироваться из-за хронических заболеваний, или дети младше 12 лет были бы защищены, если бы находились в окружении уже иммунизированных людей. Но реально ли на самом деле сформировать так называемый коллективный иммунитет?

Такой пример в истории есть — в Европе был сформирован коллективный иммунитет против полиомиелита, детского паралича. С 2002 года, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе этой болезни нет. Но, чтобы достичь такого результата, нужно было привить 80 процентов населения. Хотя, несмотря на это, и сейчас все еще необходима вакцинация против полиомиелита. В некоторых странах Азии и Африки это заболевание все еще встречается. И если бы болезнь вновь появилась в Германии из-за приезжих, а большая часть населения была бы не привита, вспышка оказалась бы возможной, объясняют ученые.

На что влияет коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет не всегда означает, что болезнь полностью удалось искоренить. "Это не значит, что больше никто не может заразиться, а лишь то, что опасность инфицирования существенно уменьшилась и число заражений на низком уровне", — объясняет Торстен Лер (Thorsten Lehr), профессор клинической фармацевтики в Университете Саара.

"Рано или поздно коллективный иммунитет в Германии против коронавируса будет сформирован. Для этого нужно, чтобы около 85 процентов населения были вакцинированы или уже переболели ковидом", — говорит в интервью DW Кристине Фальк (Christine Falk), председатель Германского общества иммунологии.