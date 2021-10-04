За неделю число новых случаев коронавируса в Эстонии выросло почти на треть

С 27 сентября по 3 октября в Эстонии были выявлены 4823 новых случая заражения — на 28% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3762 человека, пишет RusERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет почти 646 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа — 1278 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на Хийумаа — 193 случая.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 3 октября составляла 553 случая.