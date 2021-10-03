Окружение Путина охотно владеет офшорами, хотя сам президент против таких компаний

Светлана Кривоногих, подруга президента Владимира Путина

ОФШОР

Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАНА

Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Владимир Путин много лет говорит о деофшоризации. На форуме ”Деловой России” в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.

”Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень доверия к экономике… Ну и потом, нам нужно сюда заводить наши активы. Чего бояться-то?”, — агитировал Путин предпринимателей. В ответ зал разразился хохотом. ”Не смешно!” — пытался умерить эмоции Путин, но засмеялся сам.

Впоследствии президент не раз заявлял о борьбе с офшорами. Но его призывы не распространялись на людей из его ближайшего окружения, родных и близких.

Николай Егоров, адвокат, студенческий друг Владимира Путина

ОФШОР

Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАН

Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

”Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы. Мы уже давно говорим о деофшоризации”, — говорил Владимир Путин на правительственном совещании по приватизации в 2016 году.

В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро ”Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.